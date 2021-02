Dal sito del Comune è possibile scaricare l’autodichiarazione – modello R per il rinnovo del permesso: il modello, una volta compilato, deve essere allegato in forma elettronica durante la richiesta di rinnovo. L’autodichiarazione non richiederà più la marca da bollo. Per i nuovi rilasci viene invece mantenuta l’istanza in bollo (prevista per legge). Attraverso il portale saranno poi inviati messaggi tramite posta elettronica ai titolari di pass: l’avviso di scadenza e l’invito a ritirare il pass in giorni e orari predefiniti.

Terminata la procedura di registrazione e accredito, gli utenti potranno visualizzare i dettagli dal “portale permessi” raggiungibile a questo link. Ultimata la campagna di rinnovo, sempre dal “portale permessi”, sarà possibile la registrazione di nuovi permessi.

Tutte le informazioni, compresi i nuovi modelli dei pass e scadenze, le modalità di pagamento e le ulteriori modalità di richiesta dei pass, sono disponibili nell’area dedicata del sito del Comune di Lecco.