LECCO – In questura a Lecco, in modalità videoconferenza nel rispetto della normativa anticovid, il 7° Congresso Provinciale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), sindacato dei poliziotti tra i più rappresentativi a livello nazionale e, da diversi anni, il primo e più rappresentativo della Provincia di Lecco.

Al congresso ed alla videoconferenza sul tema “La Sicurezza di domani, prospettive e proposte” ha preso parte il segretario generale nazionale Giuseppe Tiani, ringraziato per la vicinanza e per l’articolato ed autorevole intervento, nel quale ha illustrato approfonditamente la linea tracciata dalla segreteria nazionale nel “manifesto sindacale/piattaforma rivendicativa Ccln”, posto all’attenzione dei Ministri per i lavori relativi al rinnovo del contratto di categoria, che è stata condivisa ed apprezzata da tutti i partecipanti.

Nel corso dei lavori congressuali si è sviluppato un ampio dibattito sulle dinamiche locali e le politiche sindacali intraprese per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di lavoro dei poliziotti.

Particolarmente gradito il saluto del questore di Lecco che ha ricordato l’impegno profuso dagli appartenenti alla Polizia di Stato in questo ultimo anno e mezzo di pandemia, elogiando il lavoro svolto dai poliziotti lecchesi, per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei cittadini. Il questore, nel suo intervento, ha riconosciuto l’importanza del SIAP come autorevole interlocutore nel panorama sindacale della Polizia di Stato, ribadendo la sua stima nei confronti dei vertici nazionali e locali.

Al termine dei lavori congressuali, dopo la relazione conclusiva e la nomina degli organi statutari, è stato riconfermato all’unanimità Pierluigi Danza come segretario provinciale SIAP di Lecco.