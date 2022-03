LECCO – Dopo l’abbattimento delle vecchie, sono state installate nella giornata di lunedì 21 marzo le due strutture delle nuove passerelle di via Carlo Porta e via Galandra.

I lavori, che termineranno nel mese di maggio, riconsegneranno alla città due aree completamente riqualificate e due strutture più resistenti nel tempo (in acciaio corten) andando, inoltre, ad abbattere le barriere architettoniche presenti. I prossimi step prevedono la posa della pavimentazione (assi di legno di larice), la formazione delle nuove rampe di raccordo, l’installazione dell’impianto elettrico e d’illuminazione.

I Cantonieri di Comunità hanno, invece, completato il lavoro al parchetto di via Crollalanza, con la rigenerazione delle sei panchine e dei cestini presenti, e i lavori in via dell’Isola di riqualificazione delle sedute fronte lungofiume.