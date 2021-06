LECCO – Proseguono i servizio di controllo elettronico della velocità sul territorio comunale attuati dalla Polizia Locale con telelaser. Il servizio è svolto per tutelare la sicurezza stradale e prevenire gli incidenti. Le postazioni di controllo sono indicate con segnali ben visibili e collocati a una distanza adeguata.

Dal 23 giugno al 2 luglio 2021 le postazioni di controllo elettronico della velocità sono in viale Valsugana, via Montanara, lungo Lario Isonzo, via Tonale e corso Matteotti.

In generale il limite di velocità in città è di 50 Km/h, se non diversamente segnalato (es. zona 30 km/h).

Nella tabella riportata di seguito sono evidenziati gli importi delle sanzioni previste per le rispettive violazioni che, se commesse dopo le 22 e prima delle 7, sono aumentate di un terzo.