LECCO – Dopo la battuta d’arresto dello scorso anno, causata della pandemia, ritorna la tradizionale mostra di Presepi e Diorami organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Lecco, in collaborazione con il Comune di Lecco – SiMUL. L’esposizione, giunta alla sua decima edizione, è allestita al piano terra del polo museale di Palazzo delle Paure.

“Dopo aver annullato con rammarico l’appuntamento 2020, siamo lieti di riproporre un’iniziativa molto attesa e apprezzata – commenta l’assessore alla cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – Siamo dunque entusiasti di poter ritornare a offrire ai lecchesi e alle famiglie questa sentita esposizione, frutto di una collaborazione decennale con l’associazione italiana Amici del Presepio di Lecco, che ringrazio per l’impegno incessante profuso nel progetto e per la consueta natività allestita nel cortile del palazzo comunale, visitabile negli orari di apertura degli uffici. Una preziosa tradizione e un’occasione di riflessione, quella legata al presepe, che condensa simbolicamente il profondo valore del Santo Natale”.

Quest’anno l’esposizione si comporrà di trenta opere, tra presepi e diorami, con ricche scenografie e statue di pregiata fattura, che animeranno le rappresentazioni della Nascita e di scene dei Vangeli legate al Natale.

Commenta così Angelo Bonazzola, presidente della sezione di Lecco dell’Associazione Italiana Amici del Presepio: “Nonostante le difficoltà causate dalla situazione sanitaria, abbiamo continuato a lavorare con i soci dell’Associazione e gli amici presepisti per realizzare ed esporre le opere nel miglior modo possibile. La nascita di Gesù per noi Cristiani rappresenta un momento di luce e di speranza per una vita migliore: non c’è quindi messaggio più aderente alla realtà che stiamo vivendo, in cui, nonostante le preoccupazioni per la complessità della situazione, vi è la consapevolezza di non essere distanti dalla fine della pandemia”.

La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 19 dicembre a domenica 23 gennaio 2022 negli orari di apertura del polo museale: fino al 31 dicembre, nei giorni di martedì dalle 10 alle 13, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18, e da venerdì a domenica dalle 10 alle 18 e a partire dal 2 gennaio, nei giorni di martedì dalle 10 alle 14, e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18 (lunedì chiuso).

Palazzo delle Paure osserverà inoltre delle aperture straordinarie, dalle 14 alle 18, nei giorni di Santo Stefano e Capodanno, mentre tutti i lunedì e il giorno di Natale il museo resterà chiuso. L’ingresso e la visita saranno consentiti nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.