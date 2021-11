LECCO – Nessun particolare divieto al momento limiterà i cortei e i presidi No Vax e No GreenPass. Questa la decisione presa dalla Prefettura, in accordo con gli enti locali, ricevendo l’ultima direttiva del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

A differenza di quanto accaduto in altre città, a Lecco queste manifestazioni si sono svolte pacificamente e senza creare disordini dunque non vi sono motivi per allontanare dal centro l’eterogenea schiera che mossa da diverse motivazioni ogni sabato manifesta per i dubbi sul vaccino o sul passaporto sanitario.

Vero è che nelle prossime settimane le vie e le piazza del centro saranno teatro di eventi natalizi, a partire dalla pista di pattinaggio che il 20 novembre aprirà al pubblico in piazza Garibaldi, e a quel punto sarà necessario rivedere le modalità per chi vorrà scendere in piazza.