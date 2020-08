LECCO – In considerazione del maltempo atteso per questo fine settimana, sia dal punto di vista dell’intensità della pioggia che della velocità del vento, il Comune di Lecco consiglia ai cittadini prudenza.

Pur auspicando che il brutto tempo si riveli più clemente di quanto ipotizzato, è sconsigliato parcheggiare le auto in prossimità di alberi o elementi che potrebbero rappresentare un pericolo, in particolare sul lungolago o in altre zone critiche della città. Chi ha la possibilità dovrebbe ripararle in garage, gli altri sono invitati a posizionare le vetture in zone libere da alberature.