LECCO – Galleria fotografica dagli inviati dell’agenzia SMART nel corso dello svolgimento della prima edizione del Lecco Pride: qualche centinaio i presenti in piazza Garibaldi dopo la biciclettata arcobaleno promossa dagli organizzatori della manifestazione.

A fronte della gioiosa manifestazione voluta dall’associazione Renzo e Lucio LGBT+ in piazza Garibaldi, davanti al vicino Palazzo delle Paure un gazebo con la presenza di qualche attivista di destra (Fratelli d’Italia e Provita), schierato contro il ddl Zan e dunque non per caso in piazza proprio nel giorno del pride lecchese – all’insegna di “Dio, patria e famiglia che meraviglia!” e “Ora et labora in difesa della vita“.

Più tardi ampio servizio sul primo Pride di Lecco e provincia.

RedLC