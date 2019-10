LECCO – Il cambio di allenatore, con il seguente arrivo in panchina di Gaetano D’Agostino, ha inevitabilmente cambiato la settimana tipo di lavoro dei blucelesti che domani alle 15 sono impegnati al Carlo Speroni di Busto Arsizio contro la Pro Patria. Una sfida delicata, inutile dirlo, che deve rappresentare la svolta e il cambio di marcia che tifosi e società si augurano.

Mister D’Agostino presenta così la sfida: “Alla base ci sono sempre i tre punti e sappiamo che sarà una partita importante, perché mi può dare dati, informazioni e non vedo l’ora di vedere questa squadra dal vivo. Ieri ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché l’atteggiamento e la concentrazione che ho visti sono quelli giusti. Possibili interpreti? Ho ancora qualche dubbio, perché i ragazzi mi hanno messo in difficoltà sulle scelte. Il modulo probabilmente sarà il 4-3-3, ma è ancora presto per fare previsioni. Nel calcio è brutto dire che siamo tutti sullo stesso piano perché sappiamo che non è così. Ci sono delle gerarchie, ma ogni giocatore non deve cullarsi o deprimersi per quanto fatto nella partita precedente e quindi deve essere sempre pronto”.

Ecco i 24 convocati a disposizione del neo mister bluceleste: