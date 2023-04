LECCO – Sabato 22 aprile alle 17:30 si terrà l’incontro Lecco-Pro Vercelli allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Presentando il match, mister Luciano Foschi ha detto tra l’altro che “Dobbiamo avere la voglia matta di mantenere il secondo posto, pensando tutti insieme come abbiamo sempre fatto – anche trascinati dalla gente, che può spingerci e contribuire da 12° uomo in campo”.

In occasione del match, le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13:30 e fino alle 21:30.

Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.

RedSpo