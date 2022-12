LECCO – Terminati in primavera i lavori di rifacimento della copertura a protezione dei locali che ospitano l’Informagiovani e ad ottobre gli interventi di rimozione e sostituzione della pavimentazione in vinil amianto, al centro civico Sandro Pertini di Germanedo (struttura in calcestruzzo a vista degli anni Settanta) proseguono i lavori manutenzione straordinaria.

Previsti, fino alla fine del mese di marzo 2023, il rifacimento di tutti i servizi del centro civico siti sui tre diversi piani della struttura, il relamping di tutti i locali (auditorium compreso), la sostituzione dei quadri vetusti e il cablaggio delle scrivanie, a completamento della fase di riarredo dei locali, la sistemazione dell’impianto antincendio, attraverso la sostituzione dei rilevatori fumo e delle barriere, oltre che delle lampade di emergenza, per un quadro economico complessivo di 237 mila euro. Agli interventi edili interni, a quelli elettrici e impiantistici, seguirà l’intonacatura esterna dell’edificio.

Così l’assessore alla Cura della città e lavori pubblici Maria Sacchi: “Grazie a questi interventi potremo riaprire il centro civico senza avere più problemi di continue manutenzioni dovute alle differenti problematiche emergenti dalla vetustà dell’immobile. Una cura degli spazi e delle persone che si manifesta nella volontà, congiunta con l’assessore Durante, di riaprire l’auditorium (capienza circa 200 posti) che da troppo tempo è chiuso”.