LECCO: QUESTA SERA IL ROSARIO PER IL PAPA AL SANTUARIO DELLA VITTORIA

LECCO – Facendo propria l’indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, la comunità lecchese di Comunione e Liberazione propone la recita del Santo Rosario mercoledì 26 febbraio alle 21 nel Santuario cittadino di Nostra Signora della Vittoria. “Sono tutti invitati a partecipare, per sostenere nella preghiera il Pontefice e invocare Dio Padre per la sua guarigione” spiegano gli organizzatori.

“Preghiamo per Papa Francesco in questo momento per lui di fatica e di sofferenza – scrive Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione –, grati per come vive nella sua carne l’affidamento totale a Cristo, dandone testimonianza davanti a tutti secondo le parole di don Giussani: ‘La gioia più grande della nostra vita è quella che ad ogni piccola o grande sofferenza ci fa scoprire: “ecco, ora sei più simile”, più “impastato con Lui”. La vita per la felicità degli uomini, per l’amicizia di Gesù’. In questi giorni offriamo il sacrificio di qualcosa di noi, affinché il Padre, per l’intercessione della Madonna, Salus Infirmorum, ci conceda la grazia della guarigione del Santo Padre”.