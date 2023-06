L’uomo con la canotta è quello che porta i soldi, l’uomo con la cravatta è quello che si vanta.

È quello che succede in fondo dai tempi feudali ed evidentemente è quello che pure a Lecco continua tutt’oggi.

Non è una questione di sfruttati e sfruttatori, di lavoratori e capitalisti.

È molto meno e di più allo stesso tempo.

È questione di Presidenti di squadre promosse in serie B e Sindaci della Città.

Del Presidente della Calcio Lecco e del Sindaco di Lecco.

Il primo fa le cose ma ha la canotta, le collanone d’oro al collo e la barba incolta, l’altro non fa nulla ma ha la giacca e cravatta e si mette in posa.

E ci resta.

Sembra sempre rallentato.

Il replay di un autogol.

Il primo è di parola.

Il secondo di parole.

Ieri voleva una nuova Sede del Comune, approva tutti i preliminari in una seduta e poi passa un anno e non se ne fa nulla. Solo il fischio d’inizio e i fischi da fuori.

Oggi vuole ricordare a tutti che il Lecco non può giocare in casa, che non si può ristrutturare lo Stadio, sistemare la logistica, bloccare la città i sabati.

Poi il Presidente in canotta gli dice che paga lui la ristrutturazione dello Stadio e allora il Sindaco con la cravatta sorride per il selfie e sì il Lecco può giocare in casa, che si sistemerà la logistica e non si blocca più la città il sabato.

L’uomo con la canotta non ha la cravatta ma nemmeno il trucco.

L’uomo con la cravatta forse non ha il trucco. È tolla.

Poi succede l’irreparabile, cade il trucco, se è trucco, cadono le gonadi e sono gonadi, quando l’uomo con la canotta, nel cortile del Comune dell’uomo con la cravatta dice alla stampa che i lavori li fa lui perché l’uomo con la cravatta “di fare i lavori non ne vuole sapere”.

Chissà se prima o poi in Comune si riuscirà a far tirare su le maniche a quelli con la cravatta e i selfie, come già fanno, anche per loro, quelli con la canotta?

Lavoratori di tutti gli stadi unitevi, cravattari di tutte le città svegliatevi.

Quando l’uomo con la canotta trova l’uomo con la cravatta l’uomo con la canotta deve solo pregare/pagare.

Oronzo Armani



Gli interventi pubblicati su questo giornale sono opera di singoli soggetti, i quali si assumono la responsabilità delle opinioni espresse – non necessariamente condivise da LeccoNews.