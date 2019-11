LECCO – In vista della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, la Polizia di Stato promuove a livello nazionale la campagna “Questo non è amore” attraverso l’utilizzo di postazioni mobili collocate in luoghi di incontro pubblici e nelle zone della città di maggior afflusso di persone.

L’iniziativa, oltre ad avere la valenza di una campagna informativa, ha l’obiettivo di favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, agevolando un contatto con le potenziali vittime, offrendo loro il supporto di operatori specializzati della Polizia di Stato sulla materia.

La questura di Lecco, lunedì 25 novembre, nella mattinata, sarà presente presso la hall dell’ospedale “A. Manzoni” per lo svolgimento della campagna, dove ci sarà un’équipe composta da operatori specializzati nella trattazione dei reati di violenza di genere, che sensibilizzerà la cittadinanza a rivolgersi e a denunciare alle forze dell’ordine le eventuali situazioni di disagio sociale.

Questi i dati forniti dalla questura di Lecco per quanto riguarda i reati di violenza sulle donne nel 2019 nella nostra provincia:

1) Tentato omicidio: 1

2) Atti sessuali con minorenni: 1

3) Percosse 31

4) Minacce 155

5) Maltrattamenti in famiglia 35

6) Violenze sessuali 13

7) Lesioni 68

8) Ammonimenti per atti persecutori 9

9) Ammonimenti per violenza domestica 1

Foto d’archivio