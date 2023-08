LECCO – Una squadra nautica dei Vigili del Fuoco, a bordo delle moto d’acqua, questa mattina ha recuperato il corpo di una persona finita in acqua in zona via dell’Isola, a Lecco.

Si trattava di un 56enne. Nonostante le manovre di rianimazione del 118 non c’è stato nulla da fare e la persona è deceduta.

Non sono ancora noti ulteriori dettagli sulla morte dell’uomo – dunque se sopravvenuta per annegamento o dovuta ad altre cause. Aggiornamenti della notizia appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro