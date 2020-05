LECCO – Il 48enne ucraino autore della violenza in piazza XX Settembre ripresa da un video amatoriale il 20 maggio torna alla ribalta per un tentativo di rapina in corso Martiri della Liberazione, a Lecco. Ad intervenire gli agenti della squadra Volanti che hanno trovato B.A. ubriaco e, oltre ad aver provato a rapinare il titolare di un negozio di via Amendola, lo ha anche colpito con una bottiglia di vetro.

I poliziotti hanno messo in sicurezza la vittima e bloccato lo straniero il quale ha opposto resistenza aggredendo gli agenti. Con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona ora è agli arresti, in custodia cautelare nel carcere di Pescarenico e in attesa di giudizio.