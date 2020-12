LECCO – Per effetto dell’ultimo Dpcm, da mercoledì 9 dicembre la Biblioteca civica di Lecco riattiva su prenotazione i servizi di prestito e consultazione in sede da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30.

È possibile effettuare le prenotazioni telefonando in orario d’apertura allo 0341 481122, inviando una mail ad adulti.biblioteca@comune.lecco.it oppure online attraverso il portale OPAC SBN Lecco. Per il servizio di consultazione in sede per ricerche bibliografiche e approfondimenti occorre prendere un appuntamento telefonico chiamando il numero 0341 481128.

Gli utenti che ritireranno quanto prenotato potranno, se lo desiderano, anche accedere a un’area espositiva con novità e proposte natalizie sia per adulti sia per ragazzi di libri, film, fumetti, riviste e cd. In occasione delle festività i bibliotecari hanno inoltre preparato dei sacchetti con prestiti “a sorpresa” contenenti, libri, riviste e film a tema natalizio per adulti e per bambini, che sarà possibile richiedere al momento della prenotazione.

Il prestito a domicilio sarà attivo fino a venerdì 11 dicembre, per l’effettuazione delle consegne concordate, mentre per la restituzione dei documenti in prestito è attivo 24 ore su 24 il box di autorestituzione all’ingresso della biblioteca.

Si ricorda che è attiva la biblioteca digitale MLOL, con la sua ricca offerta di quotidiani e riviste in formato elettronico, ebook, audiolibri e migliaia di contenuti digitali ed è possibile usufruire del servizio di fornitura documenti per richiedere la riproduzione digitale di parti di libri e periodici, nei limiti posti dalla normativa sul diritto d’autore, scrivendo a: servizi.interbibliotecari@comune.lecco.it.