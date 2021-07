LECCO – Riaperta la passerella pedonale di via don Guanella a scavalco di via Amendola, che negli ultimi giorni di giugno era stata chiusa per verifiche precauzionali.

A seguito del sopralluogo della ditta 4emme, che sta già seguendo per il Comune di Lecco le analisi su tutti i ponti cittadini, non sono infatti emersi problemi di staticità o di sicurezza della passerella. Si è invece provveduto a intervenire sulle piastre in acciaio di calpestio che, in alcuni punti, presentavano zone di inciampo saldando nuovamente le piastre e posando asfalto per colmare il dislivello tra parte asfaltata e piastre.