LECCO – Venerdì 18 febbraio, nella sala don Ticozzi, la cerimonia organizzata dalla Provincia di Lecco per la consegna dei riconoscimenti ai volontari lecchesi di protezione civile che hanno prestato la loro opera nella prima fase di emergenza Covid-19. A fare gli onori di casa la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere delegato Stefano Simonetti, insieme ai rappresentanti di Regione Lombardia e di diverse istituzioni del territorio lecchese.

“L’emergenza sanitaria ha visto l’attivazione, sin dal febbraio 2020, del sistema di protezione civile nazionale in tutte le sue componenti territoriali. I volontari di protezione civile hanno svolto con un impegno costante numerose azioni a servizio della comunità, dalla consegna della spesa alle persone fragili che non potevano uscire di casa, al supporto presso gli istituti scolastici quando i ragazzi sono tornati a frequentare in presenza le lezioni, fino al prezioso e fondamentale aiuto nelle attività vaccinali. Il territorio lecchese si è distinto durante la fase di prevenzione e gestione dell‘emergenza epidemiologica, risultando tra i primi in Italia per persone vaccinate rispetto alla popolazione residente. Le attività dei volontari si sono rivelate fondamentali per rimettere in sesto il tessuto sociale in un momento particolarmente difficile ed è anche grazie a loro che oggi iniziamo concretamente a intraprendere la strada di un nuovo inizio. La Provincia di Lecco ha coordinato e supportato i servizi con grande dedizione e professionalità: tutta la squadra nella sua interezza ha ottenuto grandi risultati”.