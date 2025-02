LECCO: RIPARTE L’INIZIATIVA “SINDACO PER UN GIORNO”

LECCO – Riparte l’iniziativa di cittadinanza attiva dedicata ai giovani tra i 18 e i 25 anni residenti a Lecco, promossa dal servizio giovani del Comune di Lecco. Il progetto “Sindaco per un giorno” rientra nell’ambito di “Rumore: frequenze di innovazione”, promosso da Informagiovani Lecco nel contesto del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

Così l’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante: “Spesso i giovani dicono: ‘Non voto perché di politica non ne capisco nulla e non mi interessa. Tanto non cambia niente e sono tutti uguali’. A chi la pensa così, ai ragazzi che si affacciano al voto per la prima volta e a chi è già da tempo scettico o diffidente, voglio dire una cosa: il vostro voto conta. Conta per disegnare il presente e il futuro della città in cui vivete, del Paese in cui studiate, lavorate, quello nel quale lancerete un business e, magari, un giorno costruirete la vostra famiglia”.

“Non è vero che non cambia nulla. Cambia eccome. Ma lo capisco: se non lo vivi direttamente, è difficile rendersene conto. Proprio da qui nasce il progetto ‘Sindaco per un giorno’: un’esperienza unica che, seppur in forma concentrata, permette di vedere dall’interno come funziona davvero un’amministrazione, fare domande, sciogliere dubbi, muovere critiche o portare suggerimenti. Nei mesi scorsi, ragazzi e ragazze hanno avuto l’opportunità di toccare con mano il lavoro di una città, dalle riunioni tecniche con gli uffici fino agli incontri politici con gli assessori, passando un’intera giornata insieme al Sindaco. Un’esperienza che pochi possono fare e che aiuta a comprendere come vengono prese le decisioni che incidono sulla vita quotidiana della comunità”.

L’obiettivo resta dunque avvicinare i giovani alla politica locale, rendendoli protagonisti della vita cittadina e permettendo loro di conoscere da vicino le attività quotidiane del sindaco della città capoluogo. Grazie a questa esperienza, infatti, i partecipanti avranno l’opportunità di trascorrere un’intera giornata lavorativa al fianco del primo cittadino di Lecco, scoprendo il dietro le quinte di questo ruolo istituzionale, vivendo in prima persona anche gli imprevisti, che caratterizzano l’amministrazione quotidiana di una città.

L’iniziativa si svolgerà una volta al mese e per iscriversi è necessario inviare la propria candidatura compilando il form disponibile a questo collegamento. È possibile partecipare anche in coppia, con un amico o un’amica, per condividere questa esperienza e rendere il confronto ancora più stimolante. Per ulteriori approfondimenti è possibile scrivere a informagiovani@comune.lecco.it oppure telefonare o scrivere (anche via WhatsApp) al numero 0341 493790.