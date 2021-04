LECCO – Sono finalmente in partenza i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza di alcune delle ferrate storiche sulle montagne lecchesi.

Per ora sono tre le vie che saranno oggetto di lavori: Gamma 1 al Pizzo d’Erna, Gamma 2 del Resegone e Corna di Medale sul San Martino, che saranno così certificate e riaperte agli appassionati.

Gli interventi inizieranno ufficialmente e maggio, e saranno effettuati grazie all’accordo siglato tra comune, regione, fondazione comunitaria, gruppo Gamma e gruppo alpini Medale. I lavori, che prevedono la sostituzione del materiale deteriorato e l’installazione di linee di sicurezza e segnaletica, si concluderanno entro fine anno.