LECCO – Una riscoperta per la città di Lecco dopo anni di abbandono quella della processione della Madonna del Rosario portata a braccio per alcune vie centrali del capoluogo alla presenza delle autorità civili e di un buon numero di fedeli.

La Vergine del Rosario è la patrona della Comunità Pastorale guidata dal prevosto monsignor Davide Milani che comprende San Nicolò, San Materno di Pescarenico e San Carlo al Porto. Il Simulacro è stato portato, sostenuto dalla recita del Rosario, dalla basilica per via Resinelli, via Volta, via Cavour, via Mascari, e con ritorno in basilica. La processione è stata accompagnata dalla banda “Alessandro Manzoni” di Lecco.