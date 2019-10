LECCO – Testimonianza importante quella lecchese in piazza Diaz per dire no all’azione bellica della Turchia contro il popolo curdo.

Giovedì alle 18 la Tavola della pace e altre associazioni cittadine, realtà sindacali e privati cittadini, si sono radunati per manifestare contro l’escalation di violenza in territorio siriano. In piazza anche la vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina.