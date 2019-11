CARRARA (MS) – Il Lecco torna a conquistare i tre punti grazie ad una prestazione molto convincente sul campo della Carrarese.

Dopo un primo tempo praticamente dominato, e concluso in vantaggio solamente per 1-0 grazie alla rete di Giudici, la ripresa offre quarantacinque minuti avari di occasioni ed emozioni, con i blucelesti che siglano il 2-0 quasi allo scadere e tornano a respirare in classifica, avvicinandosi alla zona salvezza.

LA CRONACA

Iniziano bene i blucelesti: al 5′ Strambelli serve un pallone pericoloso in area con Giudici che non riesce ad intervenire, mentre al 10′ è il turno di Bobb che da trenta metri conclude poco sopra la traversa. Al 16′ toscani in avanti con un contropiede: Safarikas anticipa Tavano, perde il rimpallo e tocca a Pastore salvare il risultato. Doppia conclusione di Strambelli tra il 20′ ed il 23′: la prima parata in due tempo, la seconda smorzata da Murolo e bloccata senza difficoltà. Continua il dominio degli ospiti: al 28′ Capogna riceve spalle alla porta e conclude dai ventri metri, fuori di un soffio.

Al 36′ è invece l’onnipresente Strambelli, con un sinistro a giro, ad obbligare il numero uno avversario alla deviazione in corner. Stessa situazione poco dopo su contropiede, e sugli sviluppi del calcio d’angolo il pallone arriva sui piedi di Giudici che da fuori area insacca nel sette e porta in vantaggio il Lecco prima di esultare con le braccia rivolte al cielo in ricordo del padre. Strambelli, migliore in campo, calcia verso la porta altre due volte, sfiorando il raddoppio, e si va al riposo sull’uno a zero per i blucelesti.

Il secondo tempo si apre con una sostituzione tra gli ospiti, Vignati per Bastrini, e con il giallo per Malgrati dopo sessanta secondi. Triplo cambio nella Carrarese: fuori Damiani e dentro Valente al 7′, fuori Tavano in favore di Calderini al 14′, Manneh al posto di Maccarone al 20′. Al 26′ ammonito Bobb che sgambetta Manneh al limite dell’area. Al 28′ Scaccabarozzi e Fall prendono il posto di Giudici e Capogna tra i blucelesti, al 29′ ammoniti Murolo e Strambelli per un accenno di rissa.

Al 32′ cartellino giallo per Infantino, al 34′ D’Anna entra sul terreno di gioco per Strambelli, probabilmente il migliore in campo oggi. La Carrarese opera un forcing finale continuando a lanciare palloni nell’area di rigore avversaria ma senza creare grossi pericoli. Il primo arriva con un colpo di testa di Cardoselli sugli sviluppi di un corner a tre minuti dal novantesimo.

Al 43′ occasionissima per il Lecco, con D’Anna che dopo aver scartato il portiere non trova da posizione defilatissima la porta. L’arbitro concede quattro minuti di recupero: al primo gol di D’Anna su assist di Moleri dalla sinistra, Al 48′ Moleri lascia il campo per Nacci, due minuti dopo il triplice fischio.

CARRARESE-LECCO 0-2

Marcatori: Giudici (LC) 39′ p.t., D’Anna (LC) 47′ s.t.

CARRARESE: Forte; Infantino, Damiani (8′ st Valente), Cardoselli, Mignanelli; Pasciuti, Conson, Murolo; Ciancio, Tavano (14′ st Calderini), Maccarone (21′ st Manneh).

A disposizione Pulidori, Kofi Agyei, Tedeschi, Badan, Rizzo, Mezzoni, Valente.

LECCO: Safarikas; Merli Sala, Bastrini (1′ st Vignati), Malgrati; Carissoni, Bobb, Moleri, Pastore; Strambelli (35′ D’anna); Capogna (28′ st Fall), Giudici (28′ st Scaccabarozzi).

A disposizione Jusufi, Marchesi, Negro, Chinellato, Lisai, Maffei, Nivokazi, Pulze, D’Anna, Nacci.

All. D’Agostino

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Note: spettatori 700 circa (di cui almeno 100 da Lecco). Ammoniti: Malgrati (L) al 1′ st; Maccarone (C) al 17′ st; Pastore (L) al 25′ st; Strambelli (L) e Murolo (C) al 29′ st; Infantino (C) al 32′ st