LECCO – Sabato 14 maggio a partire dalle 9, al mercato comunale di Lecco (ex Piccola velocità), si svolgerà la prima colletta alimentare di “Save the Food”, progetto sostenuto dal Fondo Aiutiamoci – contrasto alle povertà e dalla Fondazione Comunitaria del lecchese.

Il Progetto “Save the Food”, pensato e predisposto da una rete di soggetti da anni impegnati nel contrasto alle marginalità, nasce come risposta a un visibile incremento della povertà alimentare e vuole supportare l’accesso al cibo di numerose famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà a seguito dei duri anni di emergenza sanitaria e contrastare il fenomeno dello spreco alimentare.

Le azioni principali del progetto riguarderanno:

● il recupero, presso i centri della G.D.O. e i piccoli agricoltori locali, delle eccedenze alimentari fresche (soprattutto frutta e verdura) che invece che essere gettate potranno essere redistribuite o lavorate/trasformate, così da soddisfare il bisogno nutrizionale di diverse persone;

● la sperimentazione di un modello organizzativo condiviso, nel rispetto delle differenze territoriali, finalizzato alla messa in rete di risorse, formazione, beni, processi e competenze dei volontari e delle volontarie;

Inoltre si prevede l’organizzazione, su tutto il territorio provinciale, di alcuni momenti di sensibilizzazione e di colletta alimentare. Con i prodotti raccolti verranno confezionati mensilmente pacchi alimentari, consegnati dai volontari e dalle volontarie del Progetto alle famiglie individuate dalla rete tramite i servizi di supporto già attivi sul territorio.

Durante l’iniziativa di sabato 14 maggio, inserita nel Festival della Sostenibilità 2022, i frequentatori del mercato comunale potranno supportare il progetto acquistando presso gli operatori: frutta, verdura, prodotti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale e prodotti per l’igiene domestica.