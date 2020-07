LECCO – Nella notte un gruppo di giovani disturbava con schiamazzi i passanti sul Lungolago Battisti, a Lecco. Sono intervenuti gli agenti della Volanti ma i ragazzi si sono dileguati in un vicolo di via Parini.

I poliziotti li hanno intercettato poco dopo ma il gruppo si è dato alla fuga, correndo tra le auto in sosta e colpendo volontariamente gli specchietti di quattro veicoli, danneggiandoli.

In fondo a via Sirtori gli agenti sono riusciti a fermare uno dei fuggitivi. Ubriaco, con voce alta continuava a discolparsi per l’accaduto, salvo poi ammettere quanto fatto e collaborando con gli agenti. 18enne italiano, il giovane è stato denunciato per danneggiamento aggravato in concorso.