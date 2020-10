LECCO – Incidente poco dopo le 13 sulla Statale36 a Lecco, alla rampa dell’attraversamento che conduce al ponte Manzoni.

Ambulanza in codice giallo per un automobilista apparentemente non in gravi condizioni.

Da chiarire la dinamica del sinistro, forse l’asfalto scivoloso, che ha portato l’autovettura a sbandare e schiantarsi contro la parete della galleria.

Inevitabili i rallentamenti per la viabilità in entrambe le direzioni di marcia.