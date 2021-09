LECCO – Sabato 25 e domenica 26 settembre, al Circolo Arci Spazio Condiviso, la prima festa di Sinistra Italiana Lecco.

Le due giornate prevedono dibattiti con numerosi ospiti di realtà locali e nazionali; si parlerà del ruolo della scuola pubblica nella ripartenza, del panorama geopolitico declinato nell’orizzonte dell’accoglienza sul territorio e infine si affronterà la tematica della legalizzazione della cannabis a partire dalla campagna di raccolta firme per il referendum fino a conoscere una realtà di produzione locale.

Il tutto intervallato da cene e musica. Questa sarà anche l’occasione per continuare a promuovere l’iniziativa di raccolta firme per la proposta di legge Next Generation Tax e per presentare le attività future del partito.

Sarà garantito il rispetto della normativa sanitaria vigente; l’ingresso sarà consentito solo con green pass e mascherina. Di seguito il programma completo dell’evento:

SABATO 25/9

h18 – LA SCUOLA DELLA RIPARTENZA

ne parliamo con: Giuseppe BUONDONNO (Segreteria Nazionale Sinistra Italiana – formazione, scuola e ricerca), Giuseppe BAGNI (Presidente nazionale CIDI. Autori del libro “Suonare in caso di tristezza), Anna TOFFOLETTI (Dirigente scolastica).

h19.30 – APERICENA – prenotazioni ENTRO GIOVEDÌ 23/9. (Prezzo 15 €)

h21 – BISCOTTI BISCOTTI LIVE

DOMENICA 26/9

h17 – MIGRAZIONI, INTEGRAZIONE; UN ALTRO MONDO È POSSIBILE?

ne parliamo con: On. Luciana CASTELLINA (Giornalista), Carola MOLTENI (Associazione Comunità Il Gabbiano), Mauro CASTELLI (Presidente Associazione Mir Sada).

h19.30 – CENA – prenotazioni ENTRO GIOVEDÌ 23/9 (prezzo 20 €)

h21 – CANNABIS LEGALE. LIBERA DALLE MAFIE

ne parliamo con: On. Daniele FARINA (Sinistra Italiana), Gianpietro e Maurizio FRIGERIO (Canapafri).