LECCO – In scena nella sala don Ticozzi di via Ongania la presentazione del rapporto Il sistema economico e il sistema formativo a confronto, fortemente voluto dalla Provincia di Lecco per analizzare le relazioni tra il mondo della scuola e quello del lavoro e per attuare interventi in grado di ridurre il disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro a livello locale.

L’incontro si è aperto con i saluti della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e con l’introduzione del consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centri Impiego Carlo Malugani.

Subito dopo Rossella Riccò, responsabile area Studi e ricerche di odm consulting, è entrata nel merito dell’indagine, presentando nel dettaglio i dati contenuti.

Spazio poi al dibattito, dal quale sono emersi spunti interessanti e utili per la definizione del prossimo piano dell’offerta formativa della provincia di Lecco.

