LECCO, SEGNALETICA TURISTICA: INSTALLATI I NUOVI TOTEM

LECCO – Installati tra ieri e oggi in città i nuovi totem turistici: le strutture esagonali, ricche di informazioni su lago e montagna, Lecco e i suoi rioni, musei e cultura, hanno sostituito la vecchia segnaletica turistica e si trovano all’imbarcadero, in piazza Stoppani, Cermenati, XX Settembre e Garibaldi, nei pressi del Monumento ai Caduti di lungo Lario Isonzo e di Villa Manzoni, in piazza Era, lungo la ciclabile a Rivabella, in stazione e nel piazzale della funivia.

I totem sono stati progettati per migliorare l’accoglienza dei viaggiatori che arrivano a Lecco, indirizzandoli verso i punti di interesse per le attività outdoor, promuovendo al contempo le sedi e le collezioni museali in sinergia col SiMUL.

Le nuove postazioni forniscono anche un punto di accesso facilitato alle pagine di Leccotourism.it, il portale turistico della città di Lecco. L’Amministrazione Comunale prosegue così il percorso di sviluppo della segnaletica iniziato nel 2022 con i primi sei pannelli lungo l’asse del lago e dell’Adda e che proseguirà nel 2024 con nuove installazioni nei vari rioni, affiancati da pannelli a messaggio variabile per presentare gli eventi turistici nel corso dell’anno.

Così l’assessore all’Attrattività del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo: “Mettiamo in evidenza i punti di eccellenza della città con un sistema di icone semplici e integrate con la parte digitale: la promozione turistica passa dalla sinergia con le altre istituzioni, in questo caso ringrazio la Camera di Commercio che ci affianca in questo progetto. Siamo disponibili a collaborare con i Comuni limitrofi, le Comunità Montane, i Parchi, la Provincia e l’Autoritá di Bacino per intensificare gli sforzi e rendere ancora più accogliente il nostro territorio”.