LECCO SEMPRE NEL CAOS TRAFFICO, L’OPINIONE: “AUTODAFÉ”

Proprio perché lo sappiamo noi non può non saperlo il Sindaco e quindi è giusto vedere e domandarci se, davanti e fermi alla situazione di giovedì

– Il Comune si è mosso, rapidamente, per una riduzione del danno?

– Il Piano provinciale di emergenza è entrato in azione subito?

– Il Piano è adeguato alle emergenze?

– Il Ponte Vecchio è stato aperto in entrambi i sensi con controllo fin da subito?

– Il Cantiere del teleriscaldamento in corso Martiri è ininfluente?

– Non creare due corsie in uscita/entrata sul Ponte Kennedy è indifferente?

– Il Servizio di bus urbani e extraurbani, quotidiano funziona ed è potenziato in corse, orari, tratte dall’Amministrazione?

– Un Servizio per pendolari e non turistico della navigazione, a partire anche dai “Vaporetti” per Valmadrera – Olginate – Mandello come spola frequente sono previsti?

– Un Controllo della sosta e dell’abuso per le auto in città è sanzionato o almeno controllato?

– La Creazione di uno o più punti di raccordo e smistamento delle merci per evitare quantità di viaggi semivuoti e l’ingresso in centro e non solo di più furgoni del dovuto è stato pensato?

– Politiche di parcheggi periferici e bus navetta sono in dirittura d’arrivo?

– Incentivi reali per l’uso con più persone, car pooling, del mezzo privato è stato promosso o anche solo, seriamente, sperimentato?