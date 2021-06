LECCO – Nel pomeriggio di domenica 12 giugno una donna molto preoccupata ha segnalato alla Questura di Lecco di aver perso di vista già da un paio di ore il proprio anziano marito, affetto da demenza senile e mutismo, mentre si trovavano in un ristorante del Lungolario lecchese.

L’operatore di Polizia, raccolti tutti gli elementi di informazione necessari, ha diramato la nota di ricerca alle Volanti presenti sul territorio che, dopo aver setacciato in lungo e in largo il lungolago senza alcun esito, intuivano che l’uomo, in un momento di lucidità, poteva essersi incamminato verso la propria abitazione, lontana circa 5 chilometri dal ristorante nel quale aveva pranzato.

Infatti gli agenti hanno individuato l’anziano signore proprio lungo quel percorso. Alla vista degli operatori, impaurito ed in uno stato confusionale, l’uomo si è dato alla fuga attraversando la carreggiata con evidenti rischi per sé e per gli utenti della strada, in quel momento molto trafficata.

Un agente è scattato per fermare fisicamente l’anziano mentre il collega posizionava l’autovettura in modo da segnalare il pericolo e rallentare il traffico. Una volta raggiunto l’uomo è stato rasserenato e poco dopo riaffidato alla moglie, la quale, visibilmente commossa, ha ringraziato gli agenti.