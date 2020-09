LECCO – Proseguono i controlli della velocità a mezzo telelaser TruCam a cura degli agenti del corpo di polizia locale di Lecco. Le vie interessate dai controlli questa settimana e fino a lunedì 28 settembre sono Lungolario Piave/Capodistria e via Brodolini.

Il servizio di controllo viene svolto per incentivare un rispetto rigoroso dei limiti di velocità, elemento chiave nella prevenzione degli incidenti stradali, e per tutelare la sicurezza stradale. Così come stabilito dai provvedimenti del Ministro dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno in materiale, le stazioni di controllo della velocità sono anche segnalate in loco, in maniera visibile e ad una distanza adeguata dal punto di rilevazione.

Importante ricordare come il limite di velocità sul territorio cittadino sia di 50 Km/h, ove non diversamente ed espressamente segnalato. Di seguito la tabella con gli importi delle sanzioni previste per le rispettive violazioni che, se commesse dopo le 22 e prima delle 7, sono aumentate di un terzo.

A partire da sabato prossimo, 3 ottobre, lo sportello comunale dell’ufficio procedure sanzionatorie sarà aperto al pubblico anche tutti i sabati dalle 9 alle 12 (eccetto quando coincidenti con delle festività). L’ufficio resta inoltre aperto durante la settimana il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, sempre dalle 9 alle 12.

Per maggiori informazioni sulle contravvenzioni è possibile telefonare al numero verde 800 693 722. Il servizio resta infine contattabile ai numeri 0341 481 341 e 318 e agli indirizzi di posta elettronica contravvenzioni@comune.lecco.it e lecco.service@maggioli.it, oltre che alla PEC istituzionale comune@pec.comunedilecco.it e alla PEC dedicata verbali.pl@pec.comunedilecco.it.