LECCO – Il Comune di Lecco informa che, a fronte dei lavori di riqualificazione in corso al centro civico Sandro Pertini di Germanedo, le sezioni elettorali numero 31 e 32 sono state trasferite alla scuola primaria G. Oberdan di Belledo, sita in via don Consonni, 1.

Palazzo Bovara segnala inoltre che a questo collegamento sono disponibili le indicazioni per il voto degli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid.