LECCO – Gli spettacoli e i concerti della stagione teatrale 2019-2020 del Comune di Lecco “Il Teatro della Società è in città” sono stati definitivamente annullati, in ottemperanza alle disposizioni approvate a livello nazionale in materia di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus. Per questo sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti dei quattro spettacoli che hanno potuto avere luogo: i concerti della stagione di musica classica “Le voci e il Rinascimento” originariamente in programma mercoledì 11 marzo e “I violoncelli de laVerdi” del 1° aprile, le prose “Misura per misura” del 25 marzo (prosa blu) e “La luna e i falò” del 14 aprile (prosa arancio).

Per richiedere il rimborso occorre inviare una mail all’indirizzo teatro@comune.lecco.it allegando il modulo di rimborso, disponibile a questo collegamento compilato e la scansione dei biglietti o degli abbonamenti acquistati (l’originale potrà essere consegnato successivamente alla biglietteria del teatro) entro e non oltre il 30 giugno 2020.

“L’amministrazione comunale ha deciso di procedere al rimborso dei biglietti, e non all’emissione di voucher da utilizzare per la prossima stagione teatrale (possibilità contemplata nel decreto), per andare incontro ai cittadini – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza -. Abbiamo infatti voluto muoverci in questo senso per dare la possibilità, in un momento di difficoltà, di far rientrare parte delle spese sostenute per l’attività culturale della quale non si è potuto beneficiare. L’auspicio è di rivedere tutti agli spettacoli che saranno offerti dalla prossima stagione teatrale, così come ci attendiamo, non appena possibile, di riportare cittadini e visitatori nelle piazze e negli spazi culturali della città. Una decisione assunta – prosegue l’assessore – con la determinazione di essere accanto, anche in questo modo, ai nostri concittadini e ai fruitori dei nostri servizi in un momento di difficoltà collettiva straordinaria come questo”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica teatro@comune.lecco.it.