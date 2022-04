LECCO – Divieto di avvicinamento alla ex compagna per un 40enne lecchese, che è stato arrestato nel weekend appena trascorso con l’accusa di stalking.

La donna avrebbe più volte denunciato l’accaduto, con l’ultimo evento che ha fatto scattare il fermo da parte dei carabinieri. Dopo il processo per direttissima al tribunale di Lecco, il 40enne non potrà avvicinarsi alla ex fino alla prossima udienza.