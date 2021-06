LECCO – Sabato 3, 10 e 31 luglio dalle 8 alle 14 il mercato cittadino sarà allestito nei parcheggi di piazza Affari e piazza Mazzini, oltre che in piazza Garibaldi e in via Nazario Sauro. Tutte le bancarelle, abitualmente collocate il sabato alla Piccola, troveranno spazio in queste tre date nel centro di Lecco.

Si tratta di una sperimentazione che nasce al termine di un percorso condiviso con le associazioni di categoria, con il duplice intento di rilanciare il mercato cittadino e di valorizzare la Piccola, promuovendovi nuove iniziative ed eventi di carattere turistico, sociale e sportivo.

Nelle scorse settimane gli uffici comunali hanno coinvolto gli operatori per l’assegnazione delle postazioni e l’utilizzo degli allacci elettrici, in virtù dei quali le bancarelle di generi alimentari troveranno spazio in maniera preponderante in piazza Mazzini e in parte di piazza Affari, mentre l’assemblea pubblica di questo venerdì voluta dall’amministrazione comunale rappresenta un importante momento di condivisione del piano organizzativo con i residenti, utile a valutare eventuali integrazioni e a pianificare una comunicazione efficace durante le giornate di mercato.

L’assemblea pubblica, in programma a partire dalle 18:30 in sala Don Ticozzi, in via Giuseppe Ongania 4, si terrà nel rispetto delle norme anti-Covid, pertanto, al raggiungimento della capienza attualmente prevista di 60 persone, non sarà più consentito l’ingresso.