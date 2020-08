LECCO – L’asilo nido “Il Ritrovo” con la collaborazione di Comune di Lecco, Consorzio Consolida, Confcooperative dell’Adda e Impresa Sociale Il Girasole, nell’ambito del progetto “Costruiamo insieme l’estate… in sicurezza”, organizza un corso di formazione sulla cura e l’accudimento dei bambini, un contributo alla genitorialità e alle famiglie che passa attraverso la formazione di figure in grado di assumere compiti di assistenza e supporto educativo.

Il corso si articola in cinque incontri di formazione teorica in programma sabato 5, 12, 19 e 26 settembre e 3 ottobre dalle 9 alle 12 all’asilo nido stesso e tratterà, fra le altre cose, dei legami familiari e fra generazioni, di attaccamento, sistema famiglia e comunità educante, di rispetto della privacy, delle tappe di crescita e dello sviluppo cognitivo, affettivo e motorio del bambino, oltre che della personalità, dei suoi bisogni primari e del ruolo decisivo dell’adulto, del gioco come scoperta di sé e della realtà, del linguaggio relazionale fra adulto e bambino, di linguaggio digitale e mass media, oltre che di alcuni aspetti pratici per la cura di un bambino a casa, anche in caso di malattia, con elementi di primo soccorso.

A questo collegamento è disponibile il programma completo. Per maggiori informazioni e per iscriversi è necessario contattare la Società Cooperativa Sociale “Il Ritrovo”, sita in via Corti 20, telefonando ai numeri 0341 363601 oppure 373216.