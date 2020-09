LECCO – Il Comune di Lecco intende attivare un servizio di supporto ai seggi per attuare tutte le misure che garantiscano il rispetto delle indicazioni e delle precauzioni stabilite dalla legge per la tutela della salute individuale e collettiva dei cittadini e di tutti i soggetti coinvolti nell’espletamento delle operazioni per le elezioni comunali e il referendum costituzionale .

Tale servizio, coordinato dal personale comunale dell’ufficio elettorale in servizio ed eventualmente dai pubblici ufficiali e dalle forze dell’ordine attive presso le sezioni elettorali, dovrà operare all’ingresso degli edifici che ospitano le operazioni elettorali e nelle vicinanze dei relativi seggi per indirizzare gli elettori e monitorare sul rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza nei giorni delle consultazioni elettorali.

Per dare la propria disponibilità nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre e in occasione dell’eventuale turno di ballottaggio di domenica 4 e lunedì 5 ottobre è necessario segnalarsi tramite e-mail all’indirizzo partecipa@comune.lecco.it entro le 12 di giovedì 17 settembre con le modalità descritte in questa pagina, dove si trovano anche i requisiti necessari e ulteriori informazioni. È previsto un rimborso forfettario di 120 euro.