LECCO – Torna, dopo il successo della scorsa edizione, lo Sport Camp polisportivo organizzato dal G.S. Aurora San Francesco di Lecco per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. L’iniziativa ha l’obbiettivo di proporre delle attività contemporanee di più sport comprendenti oltre al calcio, anche il basket, la pallavolo e l’atletica.

Sei le settimane proposte a partire dal 4 luglio fino alla fine del mese con ripresa ad agosto e nelle prime settimane di settembre. Possono partecipare all’iniziativa anche bambini e ragazzi provenienti da altri rioni lecchesi e dal territorio. La proposta presenta anche una grande novità: un Camp solo calcistico per i nati dal 2007 al 2009 per 15 iscritti ogni settimana.

Tutte le attività verranno svolte seguendo le normative ministeriali. I partecipanti verranno suddivisi in gruppi di 10/15 e verranno seguiti da istruttori di scienze motorie per tutti i cinque giorni. Durante l’attività i gruppi non si incroceranno. Anche il servizio mensa verrà eseguito separatamente.

La giornata tipo inizierà alle 8:30-9 con attività fino alle 12 per il pranzo con uno stop per la merenda alle 10:45. Dalle 13 alle 14:30 relax in cui è possibile fare i compiti o altro. Dalle 14:45 alle 15:30 attività pomeridiane con la merenda e il gioco finale.

Le iscrizioni sono sempre aperte. Costo 150 euro a settimana con sconti per più settimane e fratelli. La quota comprende: kit abbigliamento, assicurazione, istruttori in scienze motorie in ogni gruppo, pranzi e merende. Iscrizioni e in formazioni camp@gsaurorasf.it.