LECCO – Da martedì 2 maggio nella città di Lecco partirà il primo taglio annuale del verde presente ai bordi delle strade e dei marciapiedi. A questo seguiranno ulteriori interventi nel semestre estivo.

Il programma prevede si parta dal rione di Chiuso (2 maggio), per poi proseguire a Maggianico (3 e 4 maggio), Belledo (5 maggio) e Pescarenico, fino a Rivabella (6 maggio). I lavori riprenderanno lunedì 8 da Germanedo, per poi salire verso i rioni alti della città: Acquate (9 e 10 maggio), Castello (11 maggio), Bonacina, Olate, San Giovanni, Laorca e Rancio (15, 16, 17 e 18 maggio). Seguiranno infine le zone di via Pasubio, viale Turati e Castello (22, 23 e 24 maggio) e quelle di Santo Stefano (25 maggio). Gli interventi si concluderanno nella zona del centro il 30 maggio.

Gli operatori di Silea effettueranno la pulizia delle strade post taglio entro massimo 2 giorni dallo stesso. Per maggiori informazioni o per segnalazioni è possibile scrivere a manutenzione@comune.lecco.it.