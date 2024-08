LECCO: TUTTO PRONTO PER I TRE GIORNI DI SPORT CON “EURO’MEET 2024”

LECCO — Provincia di Lecco è pronta ad accogliere Euro’Meet 2024, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, che si svolgerà dal 10 al 12 settembre. Questo prestigioso appuntamento promette di essere un punto di riferimento per la discussione e l’esplorazione di temi cruciali come sostenibilità, benessere e inclusione, con un focus particolare sugli sport outdoor e le innovazioni tecnologiche ad essi connesse.

Euro’Meet 2024 avrà come centro nevralgico il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e coinvolgerà l’intero territorio provinciale, con un’ampia partecipazione di realtà e associazioni sportive locali. L’evento prevede una serie di attività variegate, tra cui venti società sportive che nei pomeriggi offriranno ai partecipanti la possibilità di scoprire e sperimentare sport e attività strettamente legati al territorio lecchese.

Il programma include anche sedici workshop, guidati da esperti e accademici di rilievo internazionale, che offriranno spunti di riflessione e discussione approfondita sui temi di rilevanza per il futuro degli sport outdoor. Tra gli illustri relatori figurano Diane Crone, professoressa in Exercise and Health presso la Cardiff Metropolitan University e Direttrice del Centre for Health, Activity and Wellbeing Research (CAWR), e Jana Janotova, Responsabile del Coinvolgimento per Sports for Nature presso l’IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). Le loro preziose partecipazioni arricchiranno ulteriormente le discussioni, apportando competenze e prospettive uniche.