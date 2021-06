LECCO – La distribuzione dei sacchi rossi per la campagna di misurazione puntuale della raccolta indifferenziata prosegue anche per tutto il mese di giugno in due punti di distribuzione: in centro Lecco, via Marco d’Oggiono 18 (ex Politecnico) con possibilità di parcheggio all’interno per il tempo strettamente necessario al ritiro dei sacchi dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13 e tramite T-Riciclo, tutte le mattine in piazza Garibaldi (zona pedonale) dalle 9 alle 13, salvo maltempo.

Il sacco rosso deve essere obbligatoriamente ritirato, sia per le utenze domestiche, sia per le non domestiche, in vista dell’imminente avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati che partirà il 1° luglio 2021: il sacco rosso sostituisce in via definitiva il sacco trasparente, che non verrà più ritirato, non si vende in negozi e supermercati ed è dotato di un microchip (tecnologia RFID) contenente un codice identificativo associato alla singola utenza che permetterà di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati.