LECCO – Oggi, venerdì 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” il Comando di polizia locale del Comune di Lecco, unitamente a molti altri comandi di polizia locale della Lombardia, testimonia in modo evidente l’importanza di fare rete contro tale fenomeno, esponendo sui veicoli di servizio e sulle divise un nastro rosso.

“Il servizio di presidio e prossimità della Polizia Locale – spiega la comandante Monica Porta – comprende anche la capacità di ascolto e intervento nei casi di violenza, nonché la consapevolezza della complessità di tali reati, che coinvolgono la sfera affettiva e intima delle donne. È fondamentale una formazione specifica e la sinergia con le strutture che già da anni operano sul territorio per il contrasto della violenza di genere. Il primo passo per combattere qualsiasi tipo di violenza, anche di matrice psicologica, è parlarne… con un familiare, una persona amica, con i professionisti, presso gli sportelli e i centri antiviolenza, senza dimenticare che le donne maltrattate sono vittime di reato e che anche la Polizia Locale, oltre alle Forze dell’Ordine, si occupano di questi reati”.