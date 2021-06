LECCO – Giovedì 1° luglio dalle 17 alle 21 al Rifugio Caritas – in via alla Fonte 6 – Maggianico (Lecco), per tutti coloro che vogliono essere vaccinati e non hanno fissa dimora, saranno presenti un medico e un infermiere disponibili a fornire tutte le informazioni utili e necessarie per la vaccinanzione anti Covid-19, nella massima riservatezza.

L’iniziativa è organizzata da ATS-Brianza, Comune di Lecco, Conferenza dei Sindaci e Caritas Ambrosiana.