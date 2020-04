LECCO – In occasione della festività di venerdì 1° maggio 2020, Festa dei Lavoratori, la raccolta dei rifiuti porta a porta in città subirà delle variazioni. Il Comune di Lecco raccomanda pertanto ai cittadini delle zone interessate di non esporre i sacchi la sera del 30 aprile e il mattino del 1° maggio. Inoltre il centro raccolta rifiuti di via Buozzi e l’ecosportello di corso Promessi Sposi saranno chiusi il 1° e il 2 maggio.

Zona 3: umido: anticipato a giovedì 30 aprile

Zona 2: sacco viola: posticipato a sabato 2 maggio

Zona 4: umido: posticipato a sabato 2 maggio.

Gli altri turni di raccolta si svolgono regolarmente anche il 1° maggio.

Per informazioni sulla raccolta rifiuti: Silea spa – Numero verde 800 004 590 da rete fissa e mobile, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18 – callcenter@sileaspa.it