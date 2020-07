LECCO – Ben cinque storie di violenza domestica sono passate in un solo giorno nelle aule del Tribunale di Lecco.

Inizia l’iter per una coppia, ormai in frantumi, il cui marito di 43 anni dovrà rispondere per molestie, lesioni e violenza sessuale.

Trasferitesi in città da sud Italia e uniti in matrimonio in giovane età, la donna ha denunciato il compagno di per serie di episodi tra cui un coltello fattole trovare sul comodino ma anche lo stupro dal quale sarebbe nato il terzo figlio. Il giudice delle udienze preliminari ha rinviato a giudizio il 43enne: processo in calendario da gennaio.

Davanti al Gup si è invece conclusa la vicenda di una coppia della brianza lecchese. Lui, 52enne, ha inviato messaggi discriminatori alla ex moglie, ma la donna ha ritirato la querela perché l’ex marito aveva risarcito il danno.