LECCO-VIRTUS VERONA: LEPORE ILLUDE, ZARPELLON PAREGGIA. FINISCE 1-1

LECCO – Quattordicesima giornata di campionato per la Calcio Lecco che, nell’anticipo del sabato, ospita al Rigamonti-Ceppi la Virtus Verona, in classifica appaiata alla squadra bluceleste con 18 punti. La terza gara di Volpe si apre con l’undici rodato nelle due partite precedenti, con Tordini, Galeandro e Sipos terminali offensivi. Gli ospiti rispondono con il 3-5-2.

Lecco arrembante fin da subito, con Galeandro che è il primo a provarci con una buona conclusione. Al 6′ Galli viene atterrato in area e l’arbitro non ha dubbi: tiro dal dischetto per i lariani, che Checco Lepore realizza. La Virtus però non ci sta e rialza subito la testa: è il 14′ quando Zarpellon punisce gli avversari in contropiede pareggiando i conti. Lepore e Galli provano a risvegliare un Lecco intontito dal gol subito, ma i loro tiri da fuori non hanno gli esiti sperati. Finisce così senza altri sussulti il primo tempo.

La ripresa si apre con un super Furlan che prima si supera su un colpo di testa avversario, poi è attento sul tentativo di Amadio. I padroni di casa sono imprecisi e faticano a imporre il loro ritmo, con la difesa veneta attenta a non farsi imbucare. All’85’ chance enorme per gli ospiti, ma il bel pallonetto di Gomez si spegne sulla traversa. I lariani ci provano nel finale con Frigerio e Mendoza: niente da fare, finisce 1-1 e un Lecco non brillante si deve accontentare di un solo punto.

LECCO – VIRTUS VERONA 1-1

Primo tempo 1-1

Marcatori: Lepore (L), Zarpellon (V)

LECCO (4-3-3): Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Kritta (dal 39′ s.t. Beghetto); Frigerio, Galli, Ionita (dal 1′ s.t. Ilari); Tordini (dal 18′ s.t. Mendoza), Sipos (dal 28′ s.t. Zuberek), Galeandro (dal 1′ s.t. Rocco). All.: Volpe.

VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Daffara, Toffanin, Munaretti (dal 34′ p.t. Catena); Calabrese (dal 1′ s.t. Cuel), Mehic, Metlika (dal 22′ s.t. Gomez), Zarpellon, Amadio (dal 39′ s.t. Manfrin); Pagliuca (dal 22′ s.t. Gatti), Rispoli. All.: Fresco

ARBITRO: Esposito di Napoli