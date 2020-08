LECCO – Tutto pronto in Piazza Garibaldi per il tradizionale appuntamento con la serata “Maglioni in Rosso“, che andrà in scena giovedì 3 settembre alle 21. Nel corso dell’evento, i Ragni presenteranno alla loro città le ultime avventure vissute fra le montagne del mondo.

Ci saranno tanti viaggi ed esperienze straordinarie da raccontare e da ammirare attraverso le immagini e i video realizzati dagli esperti alpinisti, spaziando dal Kirghizstan all’Islanda e toccando anche luoghi più vicini come la Calabria, territorio in cui il gruppo si è reso attivo nello sviluppo dell’arrampicata sportiva.

Culmine della serata sarà la proiezione in prima assoluta del documentario “Cavalli Bardati” che racconta la storica salita dei Ragni De Zaiacomo, Della Bordella e Schiera sull’inviolata parete Ovest del Bhagirathi IV (6193 m) nell’Himalaya indiana.