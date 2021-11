LECCO – “Da qualche mese abbiamo ripreso a costruire il Pride del prossimo anno e tutti gli eventi che coloreranno la città. Siamo felici di annunciarvi che la data della parata è sabato 18 giugno 2022“. Lo ha annunciato questo pomeriggio l’associazione Renzo e Lucio LGBT+ Diritti.

“Questo Pride s’ha da fare – ribadiscono gli attivisti – per sostenere i diritti di ogni persona, ovunque si trovi e da ovunque venga; per i diritti delle persone intersex e trans, per sostenere tutti i modelli di famiglia, per un lavoro inclusivo, per una scuola libera che valorizzi le differenze, per combattere le discriminazioni di genere, per la sostenibilità e la giustizia ambientale. Questo Pride s’ha da fare per la nostra città, affinché sia sempre più inclusiva ed accogliente”.